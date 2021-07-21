Самарканд, Узбекистан, 21 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В аэропорту Самарканда задержаны с поличным двое «продавцов» поддельных ПЦР-тестов, 21 июля сообщили в пресс-службе МВД республики.

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Правоохранительные органы задержали мужчину и женщину, которые продавали ПЦР-тесты пассажирам авиарейсов в города России. Стоимость одного теста составляла 400 тыс. сумов ($37,8).

У одного из задержанных изъяты ноутбук, цветной принтер, печати и шаблоны для изготовления фальсифицированных сертификатов. В МВД добавили, что в настоящее время выясняется возможный круг участников преступления.