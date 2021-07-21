Москва, 21 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Действия США и Германии по «Северному потоку — 2» являются реакцией на формирование нового глобального рынка газа. Об этом 21 июля заявил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков на телеканале «Россия 24».

Nord Stream 2. Paul Langrock Северный поток — 2

«Да, любая стратегическая игра используется во внутренних и мелких разборках: республиканцы, демократы, каждый использует русский фактор как способ борьбы за власть. Но при этом надо понимать, что идёт формирование нового глобального рынка большого», — заявил Крутаков.

«Если по приросту запасов газ к нефти ещё в 50-х годах находился приблизительно на 30% к 70%, то к концу 80-х параметры выровнялись 50-на-50. А сейчас газ опережает нефть по росту запасов. Газа больше в мире, чем нефти», — указал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило подробности о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2». По данным агентства, соглашение предполагает, что если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Германия будет обязана принять ответные меры — например, санкции против российского энергетического экспорта.