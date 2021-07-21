Москва, 21 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева проверены на допинг инспекторами Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 21 июля сообщает ТАСС.

Kremlin.ru Этери Тутберидзе, Евгения Медведева, Алина Загитова

Загитова и Медведева, пропустившие прошлый сезон, проверены на допинг впервые за полгода. Всего с начала 2021 года протестированы 13 российских фигуристов.

Отмечается, что спортсмены обязаны проходить допинг-контроль до тех пор, пока антидопинговые службы не получат официальные заявления о завершении ими спортивной карьеры.