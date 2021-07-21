Белгород, 21 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Пресс-конференция врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с представителями СМИ и блогерами проходит 21 июля в пригороде Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видеотрансляции Пресс-конференция врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Прямую трансляцию ведут теле‑ и радиоканалы, а также онлайн-площадки в социальных сетях. Вопросы, которые задают журналисты Вячеславу Гладкову, касаются всех сфер жизни в регионе: от федерального финансирования и инвестиций, до взаимоотношений с подчинёнными и годами нерешаемых экологических проблем.

«У белгородцев есть запрос на открытое общение с властями. Люди в основном мне рассказывают не о глобальных проблемах, а о конкретных вопросах, которые не могут решить годами, делятся мнением, высказывают предложения и даже жалуются на соседей. Их волнуют простые, но самые важные для них бытовые вопросы: вода, тепло, дороги. Многие обращения удается решить моментально, и это не может не радовать. Самые сложные вопросы — это те, которые не входят в мои компетенции: решения судов или работа правоохранительных органов. Кроме того, сложно разрешить вопросы, которые тянутся уже в течение 20−30 лет. Но мы очень стараемся помочь каждому заявителю, даже тем, кто не смог попасть на личный приём», — отметил Вячеслав Гладков.

В целом, по данным правительства региона, за шесть месяцев 2021 года в адрес исполнительной власти поступило более 12 тысяч обращений, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярно проводить свои прямые линии рекомендовал главам субъектов президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 июня 2021 года. Вячеслав Гладков проводит уже вторую встречу с журналистами.