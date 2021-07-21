Глава Белгородской области проводит пресс-конференцию
Белгород, 21 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Пресс-конференция врио губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с представителями СМИ и блогерами проходит 21 июля в пригороде Белгорода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Прямую трансляцию ведут теле‑ и радиоканалы, а также онлайн-площадки в социальных сетях. Вопросы, которые задают журналисты Вячеславу Гладкову, касаются всех сфер жизни в регионе: от федерального финансирования и инвестиций, до взаимоотношений с подчинёнными и годами нерешаемых экологических проблем.
В целом, по данным правительства региона, за шесть месяцев 2021 года в адрес исполнительной власти поступило более 12 тысяч обращений, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, регулярно проводить свои прямые линии рекомендовал главам субъектов президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 20 июня 2021 года. Вячеслав Гладков проводит уже вторую встречу с журналистами.