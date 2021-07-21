Москва, 21 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Планы США и Германии наказывать Россию за использование «газового оружия» против Украины носят шизофренический характер. Об этом 21 июля заявил генеральный директор АО «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев на телеканале «Россия 24».

Harald Hoyer «Северный поток-2»

«Сейчас мы понимаем, что эти соглашения носят шизофренический характер. Потому что они говорят: использует Россия газ как оружие. То есть если Россия не признает право Украины быть транзитной страной и если Россия сократит поставки газа в другие страны, то давайте мы вычтем «Северный поток». Интересно, а сколько тогда будет стоить газ в Европе, если сейчас уже тысяча кубометров стоит 460 долларов?» — заявил Лосев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило подробности о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2». По данным агентства, соглашение предполагает, что если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Германия будет обязана принять ответные меры — например, санкции против российского энергетического экспорта.