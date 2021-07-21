Москва, 21 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса не увеличила закредитованность населения России, но изменила модель его потребительского поведения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Кредит

«Пандемия сильно не увеличила закредитованность населения. Пандемия изменила модели потребительского поведения. Многие социологи отмечают, что доля демонстративного поведения (покупка лакшери-товаров — предметов роскоши) резко снизилась. Спонтанно выдаваемых кредитов для покупки роскоши стало намного меньше, — сказал Ковригин. — Банковский скоринг после пандемических запретов не вернулся к допандемическим критериям платёжеспособности. Поэтому с развитием экономики и ростом платёжеспособности населения темпы кредитования если и будут расти, то очень медленно. В первую очередь рост коснётся обдуманных и не спонтанных кредитов — ипотеки и автокредитов».

Как пояснил Ковригин, в условиях пока ещё слабой предсказуемости развития пандемии для банков эти кредиты наименее рискованные.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что объемы автокредитования в РФ могут вырасти на 50%.