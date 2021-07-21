Берлин, 21 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день власти ФРГ считают маловероятным, что они смогут найти выживших в зоне наводнения, при котором погибли свыше 160 человек и еще многие числятся как пропавшие без вести. Об этом 21 июля заявила замглавы службы технической помощи ФРГ (THW) Сабине Лакнер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

(сс) terimakasih0 Наводнение

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«В настоящее время мы все еще ищем пропавших без вести, к примеру, при расчистке путей или выкачивании воды из подвалов… Но, к сожалению, на данный момент крайне вероятно, что можно только обнаружить жертв, но не спасти», — сказала она.

При этом Лакнер призвала не винить в произошедшем систему предупреждения стихийных бедствий, в случае более совершенной работы которой якобы можно было предотвратить гибель людей.

«Я настоятельно призываю не говорить сейчас о провале и не искать виноватых», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля стало известно, что на устранение последний сильного наводнения на западе Германии, нанёсшего ущерб на несколько миллиардов евро, власти страны намерены направить €400 млн.