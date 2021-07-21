Самара, 21 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Мобильный пункт вакцинации от COVID-19 для работников транспортной сферы открыли на площадке Федерации профсоюзов в Самаре. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Вакцинация

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Сообщается, что в городе наращивают профилактические мероприятия, которые направлены на противодействие коронавирусной инфекции, включая темпы вакцинации жителей от COVID-19.

Так, 20 июля на площадке Дома профсоюзов был развернут мобильный прививочный пункт для сотрудников транспортной сферы.

Ранее сообщалось о том, что согласно постановлению главного санитарного врача Самарской области от 15 июля 2021 года, в срок до 7 августа текущего года в регионе необходимо организовать получение первого компонента прививки от COVID-19 не менее чем для 60% сотрудников этой сферы, до 1 сентября — вторым компонентом вакцины.