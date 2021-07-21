Киев, 21 июля, 2021, 14:12 — ИА Регнум. На Украине решили провести проверки всех химических производств после выброса химикатов на предприятии «Ровноазот» в городе Ровно. Об этом заявил глава МВД страны Денис Монастырский 21 июля на заседании правительства.

Oliva_N Авария на трубопроводе

По его словам, причины инцидента ещё устанавливаются, однако уже известно, что прорвавшуюся трубу десятки лет не ремонтировали.

Министр добавил, что по его распоряжению до конца года будут проведены проверки на всех подобных объектах Украины.

Напомним, ранее жители Ровно увидели жёлто-оранжевое облако нитрозных газов, которые вырвались из трубопровода в цехе производства азотной кислоты предприятия «Ровноазот».