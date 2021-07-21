Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли 612 тыс. жителей Ростовской области, что составляет немногим более 30% от общего числа участников прививочной кампании.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В настоящее время первую дозу антиковидной вакцины получили 949 713 человек (+15 653 за сутки). Завершили вакцинацию против коронавируса 611 828 человек (+13 937 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области от COVID-19 планируется привить 2 млн 33 тыс. жителей.