Минск, , 14:06 — REGNUM Созданная Александром Лукашенко «Конституционная комиссия» представит ему проект Основного закона Белоруссии в четверг 22 июля. Об этом 21 июля заявил председатель белорусского Конституционного суда Пётр Миклашевич.

Конституция Республики Беларусь Gov.by

По его словам, в проекте новой Конституции Белоруссии предложено «установить, что брак — это союз женщины и мужчины». Также будет прописана обязанность граждан вносить «посильный вклад в осуществление задач государства и общества».

Конституционный проект предусматривает перераспределение функций и полномочий президента, правительства и парламента. Предложено увеличить срок полномочий двухпалатного Национального собрания с четырёх до пяти лет, а также ограничить пребывание гражданина в должности президента до не более двух сроков.

Миклашевич сообщил, что для занятия должности президента предложено установить более высокий возрастной ценз — 40 лет вместо нынешних 35, а также усилить ценз оседлости — от кандидата в президенты требуется не только родиться на территории нынешней Белоруссии, но и постоянно проживать на ней не менее 20 лет непосредственно перед выборами (сейчас этот срок составляет 10 лет). Кандидат в президенты также обязан будет не иметь иного гражданства.

Напомним, Александр Лукашенко победил на первых белорусских президентских выборах 1994 года и с тех пор бессменно правит постсоветской республикой. Он неоднократно публично признавался в фальсификациях президентских выборов. БДИПЧ ОБСЕ регулярно составляет отчёты о несоответствии выборов в Белоруссии европейским стандартам свободных и демократических выборов.

Накануне президентской кампании 22 002 года Лукашенко неоднократно инициировал разработку проекта новой Конституции и сам же дезавуировал свои инициативы, жалуясь на скверное качество работы созданных им тайных рабочих групп. В марте 2021 года он свои указом создал «Конституционную комиссию» из 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем, в которую включил лояльных себе лиц и поручил им выработать проект нового Основного закона. Лукашенко предупредил, что в случае, если граждане не проголосуют за новый проект Конституции, то будут жить по старой.