Саратов, 21 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Педагогическим коллективам Саратовской области напомнили о важности вакцинации против COVID-19 перед началом учебного года. И. о. министра образования региона Михаил Орлов отметил, что ученики, родители и педагоги планируют начать учебный год очно и «единственный способ это сделать — вакцинироваться».

Вакцинация

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«Мы должны подойти к первому сентября с вакцинацией 60 процентов в каждом образовательном учреждении. При этом педагогов нельзя заставить пройти вакцинацию — это не про них», — заявил он.

Орлов добавил, что идет последовательная работа над увеличением доли вакцинированных учителей. К началу августа планируется выйти на 55%.

Если не убеждать, а просто заставлять, то успеха не добьемся, считает спикер. Представители обминздрава провели совещания во многих районах и выступили перед директорами школ. После таких встреч доля вакцинации учителей в летний период существенно выросла.

В настоящее время привились от коронавирусу почти 20 тыс. педагогических работников Саратовской области. В их числе более 1,4 тыс. сотрудников школ-интернатов, свыше 1,2 тыс. — в колледжах, техникумах и профессиональных лицеях области. Среди студентов старше 18 лет привились более 4,2 тыс. человек, добавил глава минобразования.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области вакцинацию от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 21 июля прошли 490 506 человек.

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