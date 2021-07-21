Черкесск, 21 июля, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки тесты на коронавирус подтверждены еще у 58 человек. Это самый высокий показатель за последние месяцы. Общеее число заразившихся за все время пандемии увеличилось до 21 811 человек, сообщили 21 июля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время проходит лечение в ковидных госпиталях 581 пациент, остальные лечатся в амбулаторных условиях. Выздоровели за все время 20 543 человека, в том числе семеро — за прошедшие сутки.

За эти же сутки было зафиксировано четыре случая смерти пациентов от COVID-19. Общее число скончавшихся в Карачаево-Черкесии достигло 240 человек.