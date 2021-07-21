Астрахань, 21 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 21 июля подтверждено 11 новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Александр Куликов ИА REGNUM Палата для больных COVID-19

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Всего скончались 988 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были более 35,5 тыс. пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.