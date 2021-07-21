Лондон, 21 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Президенты, премьер-министры, а также главы международных организаций могли быть целями слежки, которая велась с помощью израильской шпионской программы Pegasus. Об этом сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, посвященном деятельности разработчика программы NSO Group.

AJC1 Шпионаж

Читайте также: Оппозиция обвиняет премьер-министра Индии в слежке за гражданами

Так, по данным издания, речь идёт о президенте ЮАР Сириле Рамапосе, премьер-министре Пакистана Имране Хане, директоре Всемирной организации здравоохранения Тедросе Аданоме Гебрейесусе и главе Евросовета Шарле Мишеле.

Также в списке телефонных номеров, которые интересовали клиентов NSO в качестве объектов слежки, были номера короля Марокко Мухаммеда VI и премьера страны Саад ад-Дина аль-Османи, президента Ирака Бархама Салеха и главы правительства Египта Мустафу Мадбули.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя скандал с израильской системой шпионажа Pegasus, заявил, что российские власти используют систему спецсвязи, которая защищена от прослушки извне. По его словам, в этом направлении на постоянной основе принимаются меры безопасности, и в дополнительных мерах необходимости нет.

Ранее по теме: Песков заявил о защите спецсвязи властей от прослушки

Напомним, программу Pegasus закупали спецслужбы ряда стран мира, чтобы шпионить за оппозиционерами и активистами. Также иностранные спецслужбы могли использовать это ПО для прослушки телефона президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Эдуара Филиппа и четырнадцати французских министров. Израильская фирма-производитель ПО NSO Group в официальном заявлении опровергла обвинения в шпионаже и заявила, что программа предназначена для борьбы с террористами.