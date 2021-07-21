Астрахань, 21 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Астраханской области 21 июля подтверждено 283 новых случая заражения коронавирусом — на 14 больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе было зарегистрировано 40 тыс. 785 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1475 человек.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,10.