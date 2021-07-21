Киев, 21 июля, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Киеве эвакуировали людей из здания министерства юстиции Украины. Об этом сообщило 21 июля издание Новини.LIVE.

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Как сообщается, ранее поступила информация о минировании здания минюста Украины, расположенного в Днепровском районе Киева.

На место прибыли представители экстренных служб. Проводится проверка.

Журналисты издания отметили, что незадолго до происшествия в здании должно было начаться заседание по делу о рейдерском захвате 30 гектаров леса в Киевской области.

Напомним, ранее стало известно о подозрительной сумке, из-за которой эвакуировали персонал и посетителей аэропорта «Львов».

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