Москва, 21 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. На нынешней неделе самыми холодными в Москве днями будут 22 и 23 июля. Об этом 21 июля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM В Москве

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«Температура днем будет варьироваться от 19 до 24 градусов тепла, а ночью будет +8…+13 градусов. Такая погода будет в четверг, пятницу, может быть, еще с захлестом на субботу. В Москве температура будет буквально на пару градусов ниже, чем должно быть в июле», — приводит его слова телеканал «Москва 24».

Также синоптик уточнил, что давление начнет в столице России расти уже 24 июля и к 25 июля она полностью окажется под действием антициклона, когда температура воздуха составит более +25 °C.

При этом Тишковец уточнил, что на следующей неделе в Москве ожидается еще одна волна тепла.

«На следующей неделе мы выходим в самый центр антициклона. Будет малооблачная, почти ясная погода, ночами — не ниже +10…+15, а днем — +25…+30 градусов. То есть будет волна потепления, но не экстремального характера», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели жаркая погода, при которой температура воздуха будет выше +25 °C, может вернуться в Москву.