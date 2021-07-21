Махачкала, 21 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Дагестане ввели обязательную вакцинацию из-за угрозы распространения коронавируса для сотрудников предприятий работающих в сфере услуг, торговли, транспорта, здравоохранения, образования и других отраслей Решение об этом принял 21 июля главный санитарный врач республики Николай Павлов.

Вакцинация

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В список работников, которые обязаны привиться первым компонентом вакцины до 9 августа, а вторым — до 30 августа, входят в том числе медики, педагоги, продавцы, таксисты и водители общественного транспорта, работники ЖКХ и электрики, сотрудники организаций досуга, в том числе кинотеатров и детских игровых комнат и многие другие.

Обязательной является вакцинация для сотрудников органов государственной и муниципальной власти, многофункциональных центров, студентов старше 18 лет, граждан, пребывающих в социальных учреждениях, сотрудников рыболовецких предприятий, контролирующих органов на пунктах пропуска на государственной границе.

Работодателей обязали предоставить в медицинские учреждения по месту жительства списки подлежащих вакцинированию сотрудников. Правительству Дагестана поручили проконтролировать предоставление списков сотрудников руководителями организаций всех форм собственности.

Напомним, к настоящему времени в Дагестане привиты всего около 211 тыс. жителей, что составляет 15,6% населения.