Россия заняла четвертое место в Европе по продажам новых машин
Москва, 21 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. По итогам июня 2021 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».
Первое место по продажам новых легковых машин в июне нынешнего года заняла Германия. Там было продано 274 152 машин, что на 24,5% больше, чем в июне год назад.
На втором месте разместилась Франция с результатом 199 508 проданных авто (-14,7%). Тройку лидеров в данном рейтинге замыкает Великобритания. В июне 2021 года британские автолюбители приобрели 186 128 новых легковых машин, что на 28% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
В России в прошлом месяце было продано 154 тыс. новых легковых автомобилей (+27,4%). Она заняла четвертое место в европейском первенстве. А следующие места заняли Италия (+12,6%; 149 438 шт.) и Испании (17,1%; 96 785 ед.).
Напомним, в июне 2021 года на российском авторынке было реализовано 157 808 экземпляров новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 28,7% больше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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