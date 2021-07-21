Москва, 21 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. По итогам июня 2021 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству проданных новых автомобилей. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

Первое место по продажам новых легковых машин в июне нынешнего года заняла Германия. Там было продано 274 152 машин, что на 24,5% больше, чем в июне год назад.

На втором месте разместилась Франция с результатом 199 508 проданных авто (-14,7%). Тройку лидеров в данном рейтинге замыкает Великобритания. В июне 2021 года британские автолюбители приобрели 186 128 новых легковых машин, что на 28% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

В России в прошлом месяце было продано 154 тыс. новых легковых автомобилей (+27,4%). Она заняла четвертое место в европейском первенстве. А следующие места заняли Италия (+12,6%; 149 438 шт.) и Испании (17,1%; 96 785 ед.).

Напомним, в июне 2021 года на российском авторынке было реализовано 157 808 экземпляров новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 28,7% больше автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Читайте также: В России с начала года продали более 36 тыс. грузовиков