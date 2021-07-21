Москва, 21 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Все санкции США против России до сих пор носили по большей части декоративно-декларативный характер. Об этом 21 июля заявил генеральный директор АО «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток-2

«До сих пор все санкции в отношении России носят декоративно-декларативный характер, такой, театральный. Потому что Россию нельзя вычеркнуть из мировой экономики. Поставки из России входят в 38% глобальных цепочек добавленной стоимости. Не получается Россию взять и вычеркнуть», — заявил Лосев.

«А вот в качестве инструмента политики вполне возможно использовать Россию в качестве такой страшилки, с помощью которое можно объединить европейцев и не только европейцев», — указал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило подробности о соглашении США и Германии по «Северному потоку — 2». По данным агентства, соглашение предполагает, что если Россия будет использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины, то Германия будет обязана принять ответные меры — например, санкции против российского энергетического экспорта.