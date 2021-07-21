Алма-Ата, Казахстан, 21 июля, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Нурызбайском районе Алма-Аты произошел крупный пожар в здании станции технического обслуживания (СТО), сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты.

30.mchs.gov.ru Пожар

Сообщение о возгорании поступило 21 июля в 11:33 (8:33 мск). Прибыв на место, пожарные обнаружили открытое пламя на кровле пустующего здания. Общая площадь возгорания составила 220 кв. метров.

На месте пожара создан штаб. Спасателям пришлось задействовать пожарный поезд из-за удаленности источников водоснабжения. Отмечается, что тушение усложнялось особенностями многослойной конструкции здания.

Пожар локализован в 12:39 (9:39 мск), ликвидирован — в 12:47 (9:47 мск). Спасателям удалось сдержать пламя и защитить соседние постройки. В результате пожара никто не пострадал.