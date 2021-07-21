Ростов-на-Дону, 21 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил арест фигуранту дела о гибели рабочих на коллекторе в посёлке Дмитриадовка Неклиновского района. Об этом сообщается на сайте суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Под стражей

«Продлён срок содержания под стражей главному инженеру — заместителю директора по производству МУП «Управление «Водоканал» Таганрога по 20 октября 2021 года включительно», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в результате выброса метана на очистных сооружениях в посёлке Дмитриадовка погибли 12 человек. Это не только сотрудники аварийной бригады, но и сотрудники водоканала, пытавшиеся оказать помощь коллегам в первые минуты ЧП. Главный инженер предприятия подозревается в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных работ.