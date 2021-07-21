Тамбов, 21 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Тамбовской области 21 июля подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

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Всего в области было зарегистрировано 36 тыс. 726 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 34 тыс. 779 пациентов, в том числе 113 человек — за последние сутки.