Екатеринбург, 21 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Общественники Свердловской области отреагировали на решение ЕСПЧ, который призвал Россию согласиться на заключение однополых браков. Этот подход неприемлем для страны, отмечают активисты.

(сс) briannad26 Однополый брак

Ранее ЕСПЧ посчитал, что отказы в заключении таких браков якобы приводят к нарушению права граждан на частную жизнь, предусмотренного Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Между тем общественники согласны с тем, что у России имеются основания игнорировать такие требования ЕСПЧ, так как противоречат как внутреннему укладу, так и Конституции РФ.

Инженер-строитель и общественный деятель Александр Гавриленко напоминает, что, согласно Конституции, брак является союзом мужчины и женщины.

«И очень хорошо, что в отличие от прошлых лет, наша Конституция и внесённые в нее поправки имеют приоритет над западными нормами», — подчеркивает Гавриленко.

Также он констатирует, что общество категорически не приемлет принятия в России этих европейских ценностей. По его мнению, реакция власти отражает в этой теме реакцию народа.

Глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев в свою очередь уверен, что государство даёт секс-меньшинствам спокойно жить. Но при этом в России действует запрет на пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним. По его мнению, государству нужно и далее совершенствовать законодательство с тем, чтобы защищать традиционные семьи, а также их детей.

«В первую очередь, от пропаганды однополых браков надо оберегать детей с неокрепшей психикой. Взрослого человека отговаривать от того, каким он себя считает, это бесполезно, а ребёнку этого вообще видеть и слышать не надо», — говорит Жабреев.

Он добавил, что в России узаконивание однополых браков невозможно, поэтому в ЕСПЧ могут сразу про это забыть. Также активист предостерегает, что если бы в ЕСПЧ всё же добились своего, то вторым их шагом стало бы усыновление детей однополыми семьями.

«То есть то, что сейчас в Европе происходит, но совершенно невозможно в России», — добавил Жабреев.