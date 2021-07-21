Уральские общественники отреагировали на решение ЕСПЧ по однополым бракам
Екатеринбург, 21 июля, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Общественники Свердловской области отреагировали на решение ЕСПЧ, который призвал Россию согласиться на заключение однополых браков. Этот подход неприемлем для страны, отмечают активисты.
Ранее ЕСПЧ посчитал, что отказы в заключении таких браков якобы приводят к нарушению права граждан на частную жизнь, предусмотренного Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Между тем общественники согласны с тем, что у России имеются основания игнорировать такие требования ЕСПЧ, так как противоречат как внутреннему укладу, так и Конституции РФ.
Инженер-строитель и общественный деятель Александр Гавриленко напоминает, что, согласно Конституции, брак является союзом мужчины и женщины.
«И очень хорошо, что в отличие от прошлых лет, наша Конституция и внесённые в нее поправки имеют приоритет над западными нормами», — подчеркивает Гавриленко.
Также он констатирует, что общество категорически не приемлет принятия в России этих европейских ценностей. По его мнению, реакция власти отражает в этой теме реакцию народа.
Глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев в свою очередь уверен, что государство даёт секс-меньшинствам спокойно жить. Но при этом в России действует запрет на пропаганду гомосексуализма несовершеннолетним. По его мнению, государству нужно и далее совершенствовать законодательство с тем, чтобы защищать традиционные семьи, а также их детей.
«В первую очередь, от пропаганды однополых браков надо оберегать детей с неокрепшей психикой. Взрослого человека отговаривать от того, каким он себя считает, это бесполезно, а ребёнку этого вообще видеть и слышать не надо», — говорит Жабреев.
Он добавил, что в России узаконивание однополых браков невозможно, поэтому в ЕСПЧ могут сразу про это забыть. Также активист предостерегает, что если бы в ЕСПЧ всё же добились своего, то вторым их шагом стало бы усыновление детей однополыми семьями.
«То есть то, что сейчас в Европе происходит, но совершенно невозможно в России», — добавил Жабреев.