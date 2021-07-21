Москва, 21 июля, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Российский хоккеист клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв заявил, что не планирует менять команду. Об этом 21 июля сообщает ТАСС.

Nhl.com Михаил Сергачёв

«Тампа» — это моя команда. Здесь шикарная организация, прекрасный город. Я бы не хотел менять место», — сказал Сергачёв.

Он отметил, что команда играет в атакующий хоккей, использует быстрые переходы из обороны в атаку и жёсткий прессинг, что позволяет защитникам чаще играть в атаке.

Сергачев играет за «Тампу» с 2017 года. Вместе с командой он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.