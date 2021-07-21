Калуга, 21 июля, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Калужской области прокурорами в первом полугодии 2021 года было выявлено более 18 тысяч нарушений уголовно-процессуального законодательства, большинство из которых допущено сотрудниками полиции. Об этом 21 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Prokuror-kaluga.ru В Калужской области прокурорами выявлено более 18 тысяч нарушений уголовно-процессуального законодательства, большинство из которых допущено сотрудниками полиции.

В областной прокуратуре состоялось подведение итогов надзорной деятельности за состоянием законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах предварительного следствия и дознания в первом полугодии 2021 года. С целью устранения выявленных нарушений и последующего их недопущения прокурорами руководителям правоохранительных органов направлено 415 требований об устранении нарушений закона, внесено 323 представления и информации, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечены виновные должностные лица.

По оценкам прокуратуры области, проблема своевременности и полноты проведения полицией проверочных мероприятий по сообщениям о преступлениях остается актуальной и будет оставаться на контроле. В рамках подведения итогов определены дополнительные организационные и практические меры, направленные на повышение эффективности соблюдения требований законодательства в указанной сфере и доступ граждан к правосудию в разумный срок.