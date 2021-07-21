Киев, 21 июля 2021, 13:46 — REGNUM Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля прибудет на Украину с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.
В рамках визита запланирована поездка Сийярто к линии разграничения в Донбассе.
Кроме того, глав МИД Украины и Венгрии подпишут двусторонние документы и проведут пресс-конференцию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква посетил Будапешт, провёл переговоры и отметил, по итогам, что стороны демонстрируют «настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов».
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