Киев, 21 июля, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 22 июля прибудет на Украину с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на встрече с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

«22 июля председательствующий в комитете министров Совета Европы, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Украину с рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел [Украины] Дмитрия Кулебы», — сказано в сообщении.

В рамках визита запланирована поездка Сийярто к линии разграничения в Донбассе.

Кроме того, глав МИД Украины и Венгрии подпишут двусторонние документы и проведут пресс-конференцию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква посетил Будапешт, провёл переговоры и отметил, по итогам, что стороны демонстрируют «настрой на поиск взаимоприемлемого решения чувствительных вопросов».