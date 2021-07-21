Екатеринбург, 21 июля, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Центральную городскую больницу № 1 Екатеринбурга проверят после жалобы пенсионера Виктора Г., заразившегося ВИЧ. Соответствующее распоряжение дал глава свердловского минздрава Андрей Карлов.

Cdc.gov ВИЧ

По словам мужчины, именно в больнице его заразили ВИЧ, гепатитом и коронавирусом. 67-летний Виктор Г. является ветераном ГУФСИН. Пенсионеру делали тяжёлую операцию на печени и позже повторили её — якобы из-за того, что пациенту неправильно установили дренаж в желчных протоках.

Проверка продлится до 10 дней, её осуществит специальная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, первую операцию пенсионеру провели в апреле 2020 года.

Читайте также: Ветеран ГУФСИН обвинил уральскую больницу в заражении ВИЧ