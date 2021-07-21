Во Владимирской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19
Владимир, 21 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Во Владимирской области по состоянию на 21 июля зарегистрировано 1379 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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Койка для пациента с COVID-19
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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления был выписан 38 тыс. 361 человек.