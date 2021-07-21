Белград, 21 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Врачи одной из сербских ковид-больниц, анализируя статистические данные, пришли к выводу, что «молодые непривитые пациенты умирают быстрее». Об этом сообщила начальник отделения интенсивной терапии ковид-больницы в Батайнице Мария Лабан.

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«Суровая правда в том, что молодые непривитые пациенты быстрее умирают, потому что их иммунная система реагирует более бурно, что иногда заканчивается летальным исходом вопреки дорогостоящим препаратам, которые используются при лечении», — процитировал телеканал Н1 слова сербского врача.

Лабан раскритиковала своих коллег, которые «распространяют теории заговора» о происхождении коронавируса. «Эти безответственные люди должны отвечать за ущерб, который они наносят свои поведением», — добавила она.

Напомним, что в Сербии изо дня в день растет количество зараженных коронавирусом. Специалисты опасаются четвертой волны эпидемии. По их прогнозам, она может оказаться тяжелой из-за появления нового штамма «Дельта».