Санкт-Петербург, 21 июля, 2021, 13:51 — ИА Регнум. В Северной столице в четверг, 22 июля, ожидается ухудшение погодных условий, на город надвигается гроза с сильными порывами ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Елена Молчанова ИА REGNUM Сад Бенуа в Петербурге

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во второй половине дня 22 июля в городе на Неве местами ожидаются кратковременные дожди, грозы.

«Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы до 17 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

Согласно прогнозу погоды на четверг, в Северной столице ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +21…+23 градуса Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем слабо понижаться.