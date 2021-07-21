Элиста, 21 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки жертвами коронавируса стали четыре пациента, сообщает региональный оперштаб 21 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в республике зарегистрировано 449 случаев смерти среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии суточный прирост числа случаев заражения коронавирусом остаётся высоким. Так, положительный результат теста на коронавирус получили ещё 114 человек.