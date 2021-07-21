Владимир, 21 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Во Владимирской области 21 июля подтверждено 220 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус

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Всего в области были зарегистрированы 41 тыс. 86 носителей вируса.

После выздоровления был выписан 38 тыс. 361 пациент, в том числе 184 человека — за последние сутки.