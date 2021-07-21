Самара, 21 июля, 2021, 13:40 — ИА Регнум. 289 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 72 645 случаев заражения этой инфекцией. При этом в области скончались 2516 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа была констатирована смерть 11 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 68 353 человека, в том числе 265 человек победили инфекцию в минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 20 июля в регионе за сутки выявили 281 случай заражения коронавирусом.