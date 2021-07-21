Рыбинск, Ярославская область, 21 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ярославской области суд обязал обеспечить привозной водой жителей деревни Кушляево Рыбинского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.

Vodarybinsk.ru Бочка с водой

В деревне зарегистрировано 90 человек, сейчас там нет централизованного водоснабжения, из-за чего люди вынуждены брать воду из частных колодцев. Также её набирают и в скважине, которая находится в санитарно-защитной зоне местного предприятия — но эта вода не пригодна для употребления, так как изначально скважина была построена в СССР для технических нужд, а сейчас рядом с ней находится скотомогильник.

Проект строительства артезианской скважины был разработан в 2019—2020 годах, но к его строительству так и не приступили. После этого жители написали коллективное обращение в прокуратуру.

По результатам проверки рыбинской городской прокурор обратился в суд с иском к администрации Рыбинского района. Он потребовал обеспечить жильцов деревни водой.

«Истец просит обязать администрацию Рыбинского муниципального района обеспечить жителей деревни привозной питьевой водой надлежащего качества в объеме не менее 10 дм. куб. на одного человека в сутки до момента организации в деревне централизованной подачи холодного водоснабжения, путем строительства артезианской скважины с оснащением установкой водоподготовки», — поясняется в судебном решении.

Ответчик с иском не согласился и пояснил, что полномочия по организации централизованного водоснабжения переданы региональному департаменту ЖКХ.

«С ним ведется постоянная переписка о необходимости организации водоснабжения при наличии соответствующего проекта. Однако средств для этого всегда недостаточно. Администрация не может взять на баланс и обслуживание имеющуюся скважину, так как она находится на территории сельхозпредприятия в санитарно-защитной зоне», — отметил представитель администрации в суде.

Однако суд решил удовлетворить требования прокуратуры, поскольку согласно законодательству обеспечивать водой в отсутствие централизованного водоснабжения жителей должны органы местного самоуправления.