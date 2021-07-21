Жителям ярославской деревни будут привозить воду по решению суда
Рыбинск, Ярославская область, 21 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Ярославской области суд обязал обеспечить привозной водой жителей деревни Кушляево Рыбинского района. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Рыбинский городской суд.
В деревне зарегистрировано 90 человек, сейчас там нет централизованного водоснабжения, из-за чего люди вынуждены брать воду из частных колодцев. Также её набирают и в скважине, которая находится в санитарно-защитной зоне местного предприятия — но эта вода не пригодна для употребления, так как изначально скважина была построена в СССР для технических нужд, а сейчас рядом с ней находится скотомогильник.
Проект строительства артезианской скважины был разработан в 2019—2020 годах, но к его строительству так и не приступили. После этого жители написали коллективное обращение в прокуратуру.
По результатам проверки рыбинской городской прокурор обратился в суд с иском к администрации Рыбинского района. Он потребовал обеспечить жильцов деревни водой.
Ответчик с иском не согласился и пояснил, что полномочия по организации централизованного водоснабжения переданы региональному департаменту ЖКХ.
Однако суд решил удовлетворить требования прокуратуры, поскольку согласно законодательству обеспечивать водой в отсутствие централизованного водоснабжения жителей должны органы местного самоуправления.