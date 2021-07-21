Краснодар, 21 июля, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кристоффер Олссон покинул команду. Об этом 21 июля сообщается на сайте клуба.

vikol009 Стадион «Краснодар»

Олссон продолжит карьеру в Бельгии, его следующей командой станет «Андерлехт».

Отмечается, что клубы согласовали все детали трансфера, а 26-летний шведский футболист прошёл медицинский осмотр и подписал контракт.

Олссон в 2019 году перешёл в «Краснодар». В прошлом сезоне он провёл 26 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал две голевые передачи.