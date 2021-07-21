Рига, 21 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Популярность русского языка в Латвии и его влияние снижаются, заявил в эфире Latvijas Radio руководитель переводческого бюро Skrivanek Василий Рагацевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

По словам Рагацевича, свои позиции все сильнее укрепляет английский язык — основной язык официальной и деловой переписки внутри Европейского союза. «Это язык науки, язык бизнеса, и он используется очень широко», — отметил он.

Заявление Рагацевича оспорили комментаторы новости на портале rus.lsm.lv. «То, что переводят на английский, еще не говорит о популярности языка — просто его никто не знает. А общение между прибалтийскими республиками до сих пор происходит на русском», — написал один из комментаторов.

По данным переписи населения Латвии, у 62% населения Латвии языком общения семьи был назван латышский и у 37% — русский. Еще четыре специально выделенных в переписи языка — белорусский, украинский, польский и литовский использовали десятые доли процента жителей. Все другие языки, вместе взятые, были домашними для 0,4% латвийцев.