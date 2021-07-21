Минск, , 13:36 — REGNUM В Белоруссию сегодня, 21 июля, прибудут первые эшелоны с военнослужащими и техникой ВС России для подготовки к участию в совместном стратегическом учении. Об этом говорится в телеграм-канале минобороны республики.

Россия и Белоруссия Belvpo.com

«Сегодня в Белоруссию прибудут первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой для подготовки к участию в совместном стратегическом учении вооруженных сил Белоруссии и России «Запад-2021», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, во время проведения российско-белорусских учений «Запад-2021» командирам всех уровней придётся продемонстрировать военную смекалку, использовать нестандартные способы действий, а также использовать современный опыт сражений.

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