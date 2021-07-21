Элиста, 21 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 21 июля. Это на четыре случая заражения больше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в госпиталях получают 662 пациента с COVID-19, из них в тяжёлом состоянии находятся 25 человек. 2 593 жителя республики соблюдают режим самоизоляции.

За весь период пандемии в Калмыкии выявили 23 764 носителя коронавируса. Выписаны с выздоровлением 21 330 пациента.