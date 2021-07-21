Чжэнчжоу, Китай, 21 июля, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Общее число погибших в результате произошедшего из-за сильных ливней наводнения в городе Чжэнчжоу, расположенном в китайской центральной провинции Хэнань, возросло до 25. Об этом 21 июля сообщили на пресс-конференции, трансляцию которой осуществляло агентство «Синьхуа», представители местные властей.

Hans Наводнение

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

Также уточняется, что еще семь человек в настоящее время числятся как пропавшие без вести.

Вместе с тем, до этого власти города сообщали о 12 погибших в результате затопления поезда в тоннеле метро в Чжэнчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за сильного наводнения власти города Чжэнчжоу, находящегося в центральной китайской провинции Хэнань, эвакуировали 200 тысяч человек.