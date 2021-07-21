Рига, 21 июля, 2021, 13:35 — ИА Регнум. «Зуд купальщика» — кожная болезнь, вызванная контактом купальщиков с болезнетворными бактериями в водоемах, все чаще фиксируется среди жителей Латвии. Об этом сообщил rus.lsm.lv со ссылкой на местные социальные сети и комментарии специалистов Латвийской ассоциации семейных врачей.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР Закалённый купальщик

Сообщается, что впервые известие о «зуде купальщика» в Латвии было получено пять лет назад — пострадали отдыхающие на Дубкалнском карьере в Огрском крае. Жаркая погода способствует распространению как в речном и озерной, так и морской воде болезнетворных бактерий. Бактерия вызывает довольно обширное локальное повреждение кожи, которое лечится при помощи специальных антибактериальных средств.

Начальник отдела здоровья окружающей среды Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис подтвердил: «В связи с переменой климата и в наших широтах в воде появились черви-паразиты трематоды и шизостомы, чьи личинки сменяют двух хозяев-носителей».

Личинки червей-паразитов разносят водоплавающие птицы, в частности, утки, поэтому рядом с ними лучше не купаться, добавил он.

Ежемесячно Инспекция здравоохранения проводит анализ качества воды на всех 57 пляжах Латвии, однако анализ на присутствие в воде шизостомы в перечень лабораторных исследований не включен.