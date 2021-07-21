Брянск, 21 июля, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Мониторинг и контроль за ценами на основные виды сезонной овощной продукции на территории Брянской области поручил организовать губернатор Александр Богомаз. Он лично возглавит комиссию, которая будет выяснять, чем обоснована наценка на продовольствие, написал он 21 июля на своей странице в социальной сети.

(сс) voltamax Морковь

Глава региона отметил, что отпускные цены у производителей сельхозпродукции на картофель до 16 рублей, капусту продают за 15 рублей, а морковь — по восемь рублей. Однако в брянских торговых сетях средняя цена на картофель составляет 43 рубля, на капусту около 40 рублей, а на морковь — более 80.

«Чем обоснована такая наценка? В этом и разберётся комиссия, которую возглавлю лично! На территории Брянской области будет увеличено количество мест для реализации сельскохозяйственной продукции брянских производителей и ЛПХ. Плодово-овощные ярмарки будут работать в течение всего периода сбора урожая», — подчеркнул Александр Богомаз.

Перечень торговых площадок губернатор поручил опубликовать в СМИ и интернете.