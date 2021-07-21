На юге Украины прошли военные учения
Херсон, 21 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. На юге Украины, недалеко от границы с Россией в районе Крыма украинские формирования провели учения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила 21 июля пресс-служба командования объединённых сил ВСУ.
В ходе учений расчёты зенитно-ракетного комплекса «Бук» отработали отражение авиаудара, совершив условные пуски по воздушным целям.
В пресс-службе процитировали слова командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, который рассказал, что подразделения «Буков» совершили многокилометровый марш.
По оценке Наева, украинские силы ПВО хорошо справились с поставленной задачей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Львовом начались учения «Три меча — 2021», в которых принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из четырех стран.
Читайте также: Три меча на четверых. На Украине начались военные учения НАТО