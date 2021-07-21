Херсон, 21 июля, 2021, 13:36 — ИА Регнум. На юге Украины, недалеко от границы с Россией в районе Крыма украинские формирования провели учения сил противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила 21 июля пресс-служба командования объединённых сил ВСУ.

Mil.ru Бук-М1

В ходе учений расчёты зенитно-ракетного комплекса «Бук» отработали отражение авиаудара, совершив условные пуски по воздушным целям.

В пресс-службе процитировали слова командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, который рассказал, что подразделения «Буков» совершили многокилометровый марш.

«Уже на месте военнослужащие выполнили развёртывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчёты отработали поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей», — сказано в сообщении.

По оценке Наева, украинские силы ПВО хорошо справились с поставленной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под Львовом начались учения «Три меча — 2021», в которых принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из четырех стран.

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