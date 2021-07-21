Москва, , 13:47 — REGNUM Предложение «Единой России» провести сентябрьские выборы в Государственную думу РФ с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса, поддержала Общественная палата (ОП) РФ. Такое сообщение опубликовано в телеграм-канале политической партии.

Выборы Rk.gov.ru

21 июля состоялась церемония подписания соглашения между ОП РФ и партиями о наблюдении за проведением голосования. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко заявил в ОП РФ, что партия заинтересована в открытом и честном голосовании. Её наблюдатели будут на всех избирательных участках.

«Единая Россия приветствует инициативу Общественной палаты в части соглашения о наблюдении за выборами», — сказал Ревенко.

Ранее «Единая Россия» призвала все партии к подписанию соглашения о безопасных выборах. В партии предложили перевести как можно большее число предвыборных мероприятий в формат онлайн.

Всем участникам избирательной кампании рекомендовано сделать прививку от коронавируса и строго следовать санитарным требованиям.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

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