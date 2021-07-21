Пекин, 21 июля, 2021, 13:34 — ИА Регнум. На китайском авторынке представлен большой кроссовер Geely Xingyue L. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Geely Geely Xingyue L

Дилеры автопроизводителя Geely в Китае уже приступили к его реализации. Бюджетная комплектация новинки в КНР стоит 148 тыс. юаней (около 1,7 млн рублей).

Xingyue L разработан на «тележке» CMA от Volvo. Габаритные размеры машины составляют 4770×1895×1689 мм. При этом расстояние между осями колёс авто равно 2845 мм.

В качестве силового агрегата у автомобиля имеется «турбодвижок» объёмом два литра и максимальной производительностью 218 л. с. Он сочетается с семискоростным «роботом». Кроме того, в моторной линейке автомобиля есть двухлитровый агрегат производительностью 238 л. с., который функционирует в паре с восьмискоростным «автоматом».

В России новая модель появится в 2022 году.

Напомним, компания Geely готовит премьеру рестайлинговой модели Vision X6. Длина автомобиля составит 4546 мм, а расстояние между осями колёс — 2661 мм. В движение новинку будет приводить турбомотор рабочим объёмом 1,4 л производительностью 141 л. с.

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