Аксайский район, Ростовская область, 21 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате аварии с фурой на трассе М-4 «Дон» пострадала годовалая девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 21 июля.

ДТП

ДТП случилось примерно в 10:30 мск на участке трассы М-4 «Дон» в Аксайском районе. Водитель большегруза Volvo, предположительно, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с Renault Fluence. В результате аварии пострадала девочка 2020 года рождения, находившаяся в автокресле, установленном на заднем пассажирском сидении.

По факту случившегося проводится проверка.