Пенза, 21 июля, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Пензе суд вынес приговор бывшему начальнику службы обеспечения эксплуатации тепловых сетей АО «Т плюс Теплосеть Пенза», обвиняемому по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Penza.sledcom.ru ДТП на месте обвала грунта

Установлено, что на обвиняемого были возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе участка трубопровода на улице Аустрина в Пензе, где произошла трагедия. В результате неисполнения им своих обязанностей и умышленного нарушения требований промышленной безопасности была допущена эксплуатация неисправного оборудования, имевшего недопустимый дефект в виде уменьшения первоначальной толщины стенки подающего трубопровода до 87,5% со сквозной коррозией, что опасно для дальнейшей эксплуатации.

Обвиняемый не организовал разработку, ведение и хранение подчиненными всей документации по эксплуатации и ремонту участка трубопровода, а также не организовал и не проводил надлежащее техобслуживанием и освидетельствование, диагностику. Подчиненный не получил указания от обвиняемого о проведении повторных испытаний пробным давлением участка тепломагистрали, который в мае 2019 года гидравлические испытания не выдержал. Руководству организации мужчина передал заведомо ложную информацию об успешных повторных испытаниях в июле 2019 года, о чем подписал соответствующий акт.

Допущенные нарушения привели к тому, что утром 19 ноября 2019 года на участке трубопровода появилось повреждение площадью около 20 кв. см, с утечкой горячей воды, повлекшее полное размытие грунта и частичный обвал асфальта на улице Аустрина. Через несколько минут автомобиль «Лада Ларгус», проезжающий над участком трубопровода, передним правым колесом провалился в асфальтовое покрытие. Затем произошло полное обрушение грунта под самим автомобилем и он опрокинулся на крышу в образовавшуюся яму, наполненную горячей водой. В результате водитель 1970 года рождения и пассажир 1966 года рождения получили термические ожоги 100% поверхности тела и верхних дыхательных путей. Смерть потерпевших наступила от механической асфиксии в результате утопления.

Обвиняемому приговором суда назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься выполнением работ на опасных производственных объектах на два года.

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