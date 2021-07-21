Белград, , 19:14 — REGNUM Албанские журналисты со злорадством отмечают, что после встречи с косовским премьер-министром Альбином Курти президент Сербии Александр Вучич не смог сдержать раздражения.

Александр Вучич Predsednik.rs

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, под горячую руку попался глава канцелярии Сербии по Косово Петар Петкович. Последний пытался шепотом подсказать Вучичу, когда он разговаривал с журналистами, после чего Вучич заявил:

Александр Вучич «Если кто-то думает, что я чего-то не помню или завис на секунду, пусть дважды подумает, уверен ли он в этом».

Напомним, 19 июля Вучич, не читая, отказался принять мирное соглашение, предложенное Курти.

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